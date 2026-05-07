Sélestat

Jeu de piste les reliques de sainte Foy

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01

Plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte Foy ! A partir de 13 ans, groupe idéal de 3 à 6 personnes

La découverte d’un objet sacré fait remonter à la surface un passé oublié et des questions laissées sans réponse depuis des siècles. En famille ou entre amis, plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte Foy. A partir de 13 ans, groupes idéalement constitués de 3 à 6 personnes. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

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English :

Dive into the heart of the Middle Ages and take part in a police investigation to solve the mystery of the relic of Saint Foy! From 13 years old, ideal group of 3 to 6 people

L’événement Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat a été mis à jour le 2026-05-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme