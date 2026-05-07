Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat
Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat samedi 18 juillet 2026.
Sélestat
Jeu de piste les reliques de sainte Foy
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01
Plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte Foy ! A partir de 13 ans, groupe idéal de 3 à 6 personnes
La découverte d’un objet sacré fait remonter à la surface un passé oublié et des questions laissées sans réponse depuis des siècles. En famille ou entre amis, plongez au cœur du Moyen Âge et prenez part à une enquête policière pour résoudre le mystère de la relique de Sainte Foy. A partir de 13 ans, groupes idéalement constitués de 3 à 6 personnes. .
1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr
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English :
Dive into the heart of the Middle Ages and take part in a police investigation to solve the mystery of the relic of Saint Foy! From 13 years old, ideal group of 3 to 6 people
L’événement Jeu de piste les reliques de sainte Foy Sélestat a été mis à jour le 2026-05-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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