JEU DE PISTE Merville
JEU DE PISTE Merville samedi 20 juin 2026.
Merville
JEU DE PISTE
Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête des Pères, l’association AMCAPLA propose un jeu de piste chez les commerçants de Merville.
Accessible à tous, ce parcours permettra de (re)découvrir les commerces de proximité, tout en partageant un moment convivial en famille.
À l’issue du jeu, un cadeau sera remis à chaque participant ayant complété le parcours, avec la possibilité de remporter des lots. .
Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
To celebrate Father?s Day, the AMCAPLA association is organizing a treasure hunt in Merville?s shops.
L’événement JEU DE PISTE Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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