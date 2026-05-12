Merville

JEU DE PISTE

Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête des Pères, l’association AMCAPLA propose un jeu de piste chez les commerçants de Merville.

Accessible à tous, ce parcours permettra de (re)découvrir les commerces de proximité, tout en partageant un moment convivial en famille.

À l’issue du jeu, un cadeau sera remis à chaque participant ayant complété le parcours, avec la possibilité de remporter des lots. .

Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

To celebrate Father?s Day, the AMCAPLA association is organizing a treasure hunt in Merville?s shops.

L’événement JEU DE PISTE Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE