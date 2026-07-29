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AGENDA · Moustoir-Ac

Jeu de Piste Moustoir-Ac

samedi 12 septembre 2026 · Moustoir-Ac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
56500 Moustoir-Ac
Département
Morbihan
Tarif

Moustoir-Ac

Jeu de Piste

Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

En familles ou entre amis, venez découvrir le patrimoine de la commune à travers un jeu de piste. Par équipe de 4 à 6 joueurs.
A partir de 5 ans.
Inscription gratuite au 02 97 60 55 45 ou à traitdunion@moustoir-ac.bzh   .

Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 55 45 

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English :

L’événement Jeu de Piste Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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