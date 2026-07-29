AGENDA · Moustoir-Ac
Jeu de Piste Moustoir-Ac
samedi 12 septembre 2026 · Moustoir-Ac
Informations pratiques
Moustoir-Ac
Jeu de Piste
Moustoir-Ac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
En familles ou entre amis, venez découvrir le patrimoine de la commune à travers un jeu de piste. Par équipe de 4 à 6 joueurs.
A partir de 5 ans.
Inscription gratuite au 02 97 60 55 45 ou à traitdunion@moustoir-ac.bzh .
Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 55 45
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English :
L’événement Jeu de Piste Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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