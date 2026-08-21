Jeu de piste numérique à la découverte du Patrimoine de Fresnes, avec Baludik, Mairie de Fresnes, Fresnes

Informations pratiques

Jeu de piste numérique à la découverte du Patrimoine de Fresnes, avec Baludik Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Fresnes Val-de-Marne

Prévoir un téléphone portable avec la batterie et une connexion internet (données mobiles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un numéro spécial du Panorama, le journal local fresnois, est sur le point d’être imprimé. Menez l’enquête à travers les rues de Fresnes pour constituer les pages de la chronique, grâce à un parcours développé par Baludik ! Ce jeu de piste numérique (à télécharger gratuitement) à pour but de sensibiliser les publics à l’observation de l’aménagement urbain; ce moment sera l’occasion de transmettre des anecdotes et faits intéressants sur le patrimoine de Fresnes, et de découvrir et ses équipements culturels actuels.

Départ de l’hôtel de ville entre 14h et 15h30 (1 Pl. Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes). Durée estimée : 1h30

Un goûter sera proposé gratuitement à la fin du parcours; rendez-vous à la ferme de Cottinville (41 rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes) à partir de 16h !

Mairie de Fresnes 1 Pl. Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France

Jeu

© Lionel Allorge