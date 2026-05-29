Jeu de Piste Patrimoine Bordères-Louron RDV devant l’église Bordères-Louron

Bordères-Louron

Jeu de Piste Patrimoine Bordères-Louron

RDV devant l’église BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Un jeu de piste pour découvrir, de façon ludique, l’histoire et le patrimoine de Bordères-Louron ! Seul, en couple, en famille ou entre amis, que vous soyez grands connaisseurs du patrimoine ou non, cette animation est ouverte à tous.

A partir de 6 ans.

Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h00 .

RDV devant l’église BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A treasure hunt to discover, in a playful way, the history and the heritage of Bordères-Louron ! Alone, in couple, in family or between friends, that you are big connoisseurs of the heritage or not, this animation is opened to all.

L’événement Jeu de Piste Patrimoine Bordères-Louron Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65