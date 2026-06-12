Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron mercredi 22 juillet 2026.

Bordères-Louron

Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long

Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Programme d’animations estival de la Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long

Voyage au fil des siècles pour comprendre l’évolution et les secrets des forêts pyrénéennes.

Animation gratuite

Inscription obligatoire

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Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 57 37 79

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English :

Summer Activities Program at the Montious Massif Regional Nature Reserve

Nature Outing: Forests, a Long-Term Story

A journey through the centuries to understand the evolution and secrets of the Pyrenean forests.

Free event

Registration required

L’événement Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65