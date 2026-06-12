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Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron

Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Adresse : BORDERES-LOURON

Ville : 65590 Bordères-Louron

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Bordères-Louron

Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long

Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Programme d’animations estival de la Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long
Voyage au fil des siècles pour comprendre l’évolution et les secrets des forêts pyrénéennes.

Animation gratuite
Inscription obligatoire
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Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 57 37 79 

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English :

Summer Activities Program at the Montious Massif Regional Nature Reserve

Nature Outing: Forests, a Long-Term Story
A journey through the centuries to understand the evolution and secrets of the Pyrenean forests.

Free event
Registration required

L’événement Sortie nature Les forêts, une histoire de temps long Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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