Informations pratiques

Bordères-Louron

Randonnées Romanes en vallée du Louron

BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Randonnées Romanes en vallée du Louron, avec Thomas Girard, auteur et accompagnateur de randonnées.

Journées découverte des églises Romanes du Louron

Randonnée (10km 450m de dénivelé) et visites commentées

Vendredi 24 juillet et vendredi 21 août 2026

Renseignements et inscriptions 07 82 67 05 04

Tarifs Adultes 15€ Enfants 5€

.

BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 67 05 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romanesque Hikes in the Louron Valley, with Thomas Girard, author and hiking guide.

Discovery Days of the Romanesque Churches of the Louron:

Hike (10 km 450 m elevation gain) and guided tours

Friday, July 24, and Friday, August 21, 2026

Information and registration: 07 82 67 05 04

Prices: Adults 15? Children 5?

L’événement Randonnées Romanes en vallée du Louron Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-07-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65