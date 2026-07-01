Randonnées Romanes en vallée du Louron Bordères-Louron
vendredi 24 juillet 2026 · Bordères-Louron
Informations pratiques
Bordères-Louron
Randonnées Romanes en vallée du Louron
BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Randonnées Romanes en vallée du Louron, avec Thomas Girard, auteur et accompagnateur de randonnées.
Journées découverte des églises Romanes du Louron
Randonnée (10km 450m de dénivelé) et visites commentées
Vendredi 24 juillet et vendredi 21 août 2026
Renseignements et inscriptions 07 82 67 05 04
Tarifs Adultes 15€ Enfants 5€
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BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 67 05 04
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English :
Romanesque Hikes in the Louron Valley, with Thomas Girard, author and hiking guide.
Discovery Days of the Romanesque Churches of the Louron:
Hike (10 km 450 m elevation gain) and guided tours
Friday, July 24, and Friday, August 21, 2026
Information and registration: 07 82 67 05 04
Prices: Adults 15? Children 5?
L’événement Randonnées Romanes en vallée du Louron Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-07-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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