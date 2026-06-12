Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron mercredi 15 juillet 2026.

Bordères-Louron

Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées

Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Programme d’animations estival de la Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées

Explorez l’histoire fascinante des lacs glaciaires, façonnés par les grandes périodes géologiques.

Animation gratuite

Inscription obligatoire

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Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 57 37 79

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English :

Summer Activities Program at the Montious Massif Regional Nature Reserve

Nature Outing: The Glacial Lakes of the Pyrenees

Explore the fascinating history of glacial lakes, shaped by major geological periods.

Free event

Registration required

L’événement Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65