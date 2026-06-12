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Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron

Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Adresse : BORDERES-LOURON

Ville : 65590 Bordères-Louron

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Bordères-Louron

Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées

Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Programme d’animations estival de la Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées
Explorez l’histoire fascinante des lacs glaciaires, façonnés par les grandes périodes géologiques.

Animation gratuite
Inscription obligatoire
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Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 57 37 79 

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English :

Summer Activities Program at the Montious Massif Regional Nature Reserve

Nature Outing: The Glacial Lakes of the Pyrenees
Explore the fascinating history of glacial lakes, shaped by major geological periods.

Free event
Registration required

L’événement Sortie nature Les lacs glaciaires des Pyrénées Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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