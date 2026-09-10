Jeu de piste patrimonial : à la découverte du quartier Saint-Michel, Place Lafourcade, Toulouse

Informations pratiques

Jeu de piste patrimonial : à la découverte du quartier Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Lafourcade Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le comité de quartier Saint-Michel vous invite à découvrir le patrimoine du quartier à travers un parcours ludique, pensé pour les enfants et leurs accompagnants.

Guidés par les énigmes proposées par l’archange Saint-Michel, partez à la découverte de sept lieux emblématiques du quartier, qui vous seront ensuite commentés.

Place Lafourcade Place Lafourcade 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cqstmichel@gmail.com »}]

Le comité de quartier Saint-Michel vous invite à découvrir le patrimoine du quartier sous une forme ludique adaptée aux parents et aux enfants. Les énigmes à résoudre proposés par l’archange vous sur…

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