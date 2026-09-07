Jeu de piste pour découvrir le patrimoine de Puisserguier, Médiathèque Jean Jaurès, Puisserguier

Informations pratiques

Jeu de piste pour découvrir le patrimoine de Puisserguier Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Jean Jaurès Hérault

Gratuit. Sans réservation. Prévoir un smartphone pour flasher des QR codes. Pas d’application à installer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine de Puisserguier de manière ludique et originale ! À l’aide d’un jeu de piste interactif sur smartphone, parcourez les ruelles du village à la recherche de QR codes dissimulés dans ses lieux emblématiques et résolvez les énigmes qui jalonneront votre parcours.

Accessible dès 5 ans, cette activité familiale dure environ 2 heures.

Le départ s’effectue à la médiathèque Jean-Jaurès, où une petite surprise vous attendra également à l’arrivée. Il est aussi possible de commencer le parcours depuis le château ou l’écomusée de Puisserguier.

Médiathèque Jean Jaurès 10 Bd Jean Jaurès, 34620 Puisserguier Puisserguier 34620 Hérault Occitanie 04.67.93.74.02 https://bibliotheques-sudherault.fr/ Située au cœur de la commune de Puisserguier, à côté de la Mairie, la médiathèque propose divers documents pour les petits et les grands, (livres, magazines, CD, DVD) accessibles dans le catalogue commun du Réseau des bibliothèques Sud-Hérault ainsi que des jeux et un kamishibai à consulter sur place…

Une programmation culturelle variée, adaptée au plus grand nombre, est proposée tout au long de l’année

Une équipe composée par une bibliothécaire et des bénévoles vous accueille pour répondre à vos besoins, vous conseiller, vous orienter dans votre recherche de titre ou d’auteur spécifique… Parking à proximité.

Accès PMR.

Partez à la découverte du patrimoine de Puisserguier de manière ludique et originale ! À l’aide d’un jeu de piste interactif sur smartphone, parcourez les ruelles à la recherche de QR codes cachés du…

© Amélia Dotigny