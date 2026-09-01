Jeu de piste Sur les traces de Louis Ducos du Hauron Rue Richard Cœur de Lion Agen

Informations pratiques

Agen

Jeu de piste Sur les traces de Louis Ducos du Hauron

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

En autonomie, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés). Muni d’un livret-jeux, partez en famille ou entre amis à la découverte de cet inventeur de génie. Départ de l’église des Jacobins. Durée 1h30. Dernier départ à 16h30.

En autonomie, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés). Muni d’un livret-jeux, partez en famille ou entre amis à la découverte de cet inventeur de génie, à l’origine de l’image en 3D, de la première diapositive et précurseur de l’image animée. De sa maison de jeunesse aux pentes de l’Ermitage, parcourez Agen, ouvrez l’œil et résolvez les énigmes pour aider le savant à réaliser une vue de la ville !

Départ de l’église des Jacobins. Durée 1h30.

Dernier départ à 16h30. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

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English : Jeu de piste Sur les traces de Louis Ducos du Hauron

Self-guided tour, for ages 8 and up (children must be accompanied). Armed with a game booklet, set out with family or friends to discover this brilliant inventor. Starts at the Église des Jacobins. Duration: 1 hour 30 minutes. Last departure at 4:30 p.m.

L’événement Jeu de piste Sur les traces de Louis Ducos du Hauron Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen