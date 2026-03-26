Jeu de piste Sur les traces des fourmis Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Jeu de piste Sur les traces des fourmis Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 17 avril 2026.
Jeu de piste Sur les traces des fourmis
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Pars à la découverte du monde des fourmis !
Ton objectif sera de libérer les fourmis capturées par un lézard en résolvant des énigmes. À travers des défis ludiques, tu découvriras le rôle des fourmis, leur esprit d’équipe et leurs capacités étonnantes à s’adapter malgré les dangers qui les entourent.
Si tu réussis à sauver la reine, tu pourras remporter son trésor.
Animé par l’association Terre Buissonnière.
3/6 ans.
Durée 45 minutes. Dernier départ à 11h15. Fin de l’atelier à 12h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste Sur les traces des fourmis
L’événement Jeu de piste Sur les traces des fourmis Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Hockey sur glace Anglet Hormadi Cergy-Pontoise Patinoire de La Barre Anglet 27 mars 2026
- Les Puces de Quintaou Esplanade de Quintaou Anglet 28 mars 2026
- Fiasco pour les canailles par Hélène Palardy Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet 28 mars 2026
- Lecture de poèmes dans le cadre de l’exposition Vaste Monde #3 Villa Beatrix Enea Anglet 28 mars 2026
- Orchestre de Chambre Nouvelle‑Aquitaine Tendres instants Théâtre Quintaou Anglet 29 mars 2026