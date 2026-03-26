Jeu de piste Sur les traces des fourmis Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Jeu de piste Sur les traces des fourmis 297 avenue de l'Adour Anglet 2026-04-17

Jeu de piste Sur les traces des fourmis Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet vendredi 17 avril 2026.

Jeu de piste Sur les traces des fourmis

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Pars à la découverte du monde des fourmis !
Ton objectif sera de libérer les fourmis capturées par un lézard en résolvant des énigmes. À travers des défis ludiques, tu découvriras le rôle des fourmis, leur esprit d’équipe et leurs capacités étonnantes à s’adapter malgré les dangers qui les entourent.
Si tu réussis à sauver la reine, tu pourras remporter son trésor.

Animé par l’association Terre Buissonnière.
3/6 ans.
Durée 45 minutes. Dernier départ à 11h15. Fin de l’atelier à 12h.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Jeu de piste Sur les traces des fourmis

L’événement Jeu de piste Sur les traces des fourmis Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet

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