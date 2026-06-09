Écouves

Jeu de rôle La Quête du chevalier

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:15:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Aventure en forêt à la rencontre de créatures et de personnages mystérieux pour les prétendants à l’adoubement, avec l’association Le Gobelin Farceur

Tout public

Sur inscription (12 places par créneau) .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Jeu de rôle La Quête du chevalier

L’événement Jeu de rôle La Quête du chevalier Écouves a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CUA ALENCON