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Jeu d’exploration CIELH mon Courbet Écouves

Jeu d’exploration CIELH mon Courbet Écouves mercredi 22 juillet 2026.

Ville : 61250 Écouves

Département : Orne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Écouves

Jeu d’exploration CIELH mon Courbet

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22

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Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02  ac@ville-alencon.fr

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English : Jeu d’exploration CIELH mon Courbet

L’événement Jeu d’exploration CIELH mon Courbet Écouves a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CUA ALENCON

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