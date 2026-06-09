Écouves

Rando ânes et dessin

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Parcours avec les ânes de l’association La Chouette Mulotte et réalisation de croquis des paysages de la forêt d’Écouves avec la dessinatrice Lili Calberson

+/- 2 h

Dès 12 ans Sur inscription (10 places)

Venir avec son matériel, pour dessiner et colorier .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Rando ânes et dessin

L’événement Rando ânes et dessin Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON