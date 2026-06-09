Rando ânes et dessin Écouves
Rando ânes et dessin Écouves samedi 12 septembre 2026.
Écouves
Rando ânes et dessin
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Parcours avec les ânes de l’association La Chouette Mulotte et réalisation de croquis des paysages de la forêt d’Écouves avec la dessinatrice Lili Calberson
+/- 2 h
Dès 12 ans Sur inscription (10 places)
Venir avec son matériel, pour dessiner et colorier .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Rando ânes et dessin
L’événement Rando ânes et dessin Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON
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