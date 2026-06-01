Construction de cabanes Écouves
Construction de cabanes Écouves mercredi 10 juin 2026.
Écouves
Construction de cabanes
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-09-16
Après-midi récréative dans les bois, pendant que le loup n’y est pas !
Dès 6 ans accompagné d’un parent
Sur inscription (7 places) .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Construction de cabanes
L’événement Construction de cabanes Écouves a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CUA ALENCON
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