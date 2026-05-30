Écouves

Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Défi et animations “Ramasse tes déchets” avec le service Déchets et Propreté de la CUA et plogging (ramassage de déchets sportif) avec l’association Alençon Running Club (ARC)

Tout public .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging

L’événement Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON