Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging Écouves
Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging Écouves samedi 19 septembre 2026.
Écouves
Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Défi et animations “Ramasse tes déchets” avec le service Déchets et Propreté de la CUA et plogging (ramassage de déchets sportif) avec l’association Alençon Running Club (ARC)
Tout public .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging
L’événement Défi et animations “Ramasse tes déchets” et plogging Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON
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