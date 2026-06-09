Écouves

Construction de cabanes

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Après-midi récréative dans les bois, pendant que le loup n’y est pas !

Dès 6 ans accompagné d’un parent

Sur inscription (7 places) .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Construction de cabanes

L’événement Construction de cabanes Écouves a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CUA ALENCON