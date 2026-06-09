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Construction de cabanes Écouves

Construction de cabanes Écouves mercredi 16 septembre 2026.

Ville
61250 Écouves
Département
Orne
Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Écouves

Construction de cabanes

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Après-midi récréative dans les bois, pendant que le loup n’y est pas !

Dès 6 ans accompagné d’un parent

Sur inscription (7 places)   .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02  ac@ville-alencon.fr

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English : Construction de cabanes

L’événement Construction de cabanes Écouves a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CUA ALENCON

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