Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7 Écouves
Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7 Écouves samedi 5 septembre 2026.
Écouves
Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7
Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Découverte de la pratique du trail sur les différents parcours de la station pour les personnes ayant une pratique régulière de la course à pied, avec l’association Alençon Trail.
7,5 km ou 13,5 km 1 h ou 2 h
Sportif initié à la course à pied Fournir un Pass Prévention Santé (PPS) valide pour les non-licenciés www.pps.athle.fr .
Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr
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English : Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7
L’événement Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7 Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON
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