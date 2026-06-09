Écouves

Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Découverte de la pratique du trail sur les différents parcours de la station pour les personnes ayant une pratique régulière de la course à pied, avec l’association Alençon Trail.

7,5 km ou 13,5 km 1 h ou 2 h

Sportif initié à la course à pied Fournir un Pass Prévention Santé (PPS) valide pour les non-licenciés www.pps.athle.fr .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7

L’événement Initiation trail Parcours 2 et/ ou 7 Écouves a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CUA ALENCON