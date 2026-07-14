Informations pratiques

Fréhel

Jeu de rôle Loups-garous de Thiercelieux

Aire de Jeux du camping Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:45:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Des villageois ou des loups-garous, qui l’emportera ?

Dans le hameau de Thiercelieux, des loups-garous tuent chaque nuit un villageois. Ces derniers doivent faire front et les éradiquer, mais comment savoir qui sont ces bêtes féroces parmi leurs voisins ?

Prenez part à ce jeu de rôle palpitant dans le cadre préservé du camping municipal !

Dès 10 ans Sur inscription à l’accueil du camping ou à la bibliothèque, par téléphone .

Aire de Jeux du camping Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Jeu de rôle Loups-garous de Thiercelieux Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme