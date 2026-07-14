Jeu de rôle Loups-garous de Thiercelieux Fréhel
jeudi 20 août 2026 · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Jeu de rôle Loups-garous de Thiercelieux
Aire de Jeux du camping Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:45:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Des villageois ou des loups-garous, qui l’emportera ?
Dans le hameau de Thiercelieux, des loups-garous tuent chaque nuit un villageois. Ces derniers doivent faire front et les éradiquer, mais comment savoir qui sont ces bêtes féroces parmi leurs voisins ?
Prenez part à ce jeu de rôle palpitant dans le cadre préservé du camping municipal !
Dès 10 ans Sur inscription à l’accueil du camping ou à la bibliothèque, par téléphone .
Aire de Jeux du camping Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Jeu de rôle Loups-garous de Thiercelieux Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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