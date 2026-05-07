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Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Office de tourisme Binic-Étables-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 6 Place le Pomellec (Binic)

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas

Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:15:00

Date(s) :
2026-07-22

Au travers de jeux de rôle, les enfants de 3 à 5 ans découvrent le déroulement d’une campagne de Grande Pêche à Terre-Neuve. Ce jeu se déroule en extérieur et dure 35 mn. Rendez-vous à 10h30 à l’Office de Tourisme. 3€/enfant, gratuit parent accompagnateur. Réservation obligatoire au plus tard la veille de la visite (mardi), places limitées. Repli en cas de pluie.   .

Office de tourisme 6 Place le Pomellec (Binic) Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12 

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English :

L’événement Jeu-découverte Les P’tits Terre-Neuvas Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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