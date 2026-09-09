Jeu d’énigmes au Musée municipal Saint-John Perse, Pavillon de la ville, Pointe-à-Pitre

Informations pratiques

Jeu d’énigmes au Musée municipal Saint-John Perse 19 et 20 septembre Pavillon de la ville Guadeloupe

viens avec ton équipe ou constitue la sur place!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À VOUS DE JOUER !

Le musée cache des indices… saurez-vous tous les retrouver ?

En famille ou entre amis, partez à la découverte des œuvres à travers un jeu de piste et d’énigmes. Observez les détails, cherchez les indices, faites appel à votre logique et avancez d’œuvre en œuvre pour résoudre le parcours.

Une manière différente de visiter le musée, en jouant et en relevant des défis.

Samedi 19 septembre 9h, 11h 14h

dimanche 20 septembre : 9h, 11h

️ Pavillon de la ville

Ouvrez l’œil : au musée, chaque détail peut devenir un indice.

Et n’oublie pas:

Samedi 19 : Visite commenté des expositions du musée

Dimanche 20 : Visite guidée des expositions du musée avec un guide-conférencier

Pavillon de la ville Place de la Victoire, 97110 Pointe-à-Pitre, France Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe https://pointeapitre.fr/fr/explorer-la-ville/49-le-pavillon-de-la-ville C’est l’un des rares édifices entièrement en bois remontant à la reconstruction de la ville, après le tremblement de terre de 1843. Il est aussi l’un des seuls à posséder un péristyle avec loggia et fronton classique, restitués après restauration. Une galerie métallique enserre le noyau central sur trois côtés. Les intérieurs sont décorés de faux marbre et de tapis carrelés.

Cet ancien presbytère de Pointe-à-Pitre est amené à devenir le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, la future maison du Patrimoine. Équipement culturel de proximité, la maison du Patrimoine aura pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics, habitants, touristes, scolaires, à l’architecture et au patrimoine.

À VOUS DE JOUER !

©musee.saint-john-perse