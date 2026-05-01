Jeu d’énigmes coopératif Par la D31 entre Thenon et Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Jeu d’énigmes coopératif Par la D31 entre Thenon et Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac jeudi 14 mai 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Jeu d’énigmes coopératif
Par la D31 entre Thenon et Rouffignac La Ferme des émotions Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-23
10h30-19h. Parcours sur 4 ha avec jeu d’énigmes pour petits et grands. Jeux et château gonflable. découverte de nombreuses espèces d’animaux. Sans réservation. 3€ à 8€
Venez profitez d’une nouvelle énigme à résoudre entre prés et forêts, découvrant nos différentes espèces, ou petits et grands coopéreront.
Chaque enfant repart avec une récompense ! Et toujours nos jeux avec château gonflable afin que les enfants passent un super moment.
Journée continue. Sans réservation. .
Par la D31 entre Thenon et Rouffignac La Ferme des émotions Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 81 25 contact@fermemotions.fr
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English : Jeu d’énigmes coopératif
10.30am-7pm. 4-hectare trail with riddles for young and old. Games and bouncy castle. Discovery of many species of animals. No reservation required. 3? à 8?
L’événement Jeu d’énigmes coopératif Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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