Jeu d’énigmes coopératif Par la D31 entre Thenon et Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Jeu d’énigmes coopératif

Par la D31 entre Thenon et Rouffignac La Ferme des émotions Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-23

10h30-19h. Parcours sur 4 ha avec jeu d’énigmes pour petits et grands. Jeux et château gonflable. découverte de nombreuses espèces d’animaux. Sans réservation. 3€ à 8€

Venez profitez d’une nouvelle énigme à résoudre entre prés et forêts, découvrant nos différentes espèces, ou petits et grands coopéreront.

Chaque enfant repart avec une récompense ! Et toujours nos jeux avec château gonflable afin que les enfants passent un super moment.

Journée continue. Sans réservation. .

Par la D31 entre Thenon et Rouffignac La Ferme des émotions Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 81 25 contact@fermemotions.fr

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English : Jeu d’énigmes coopératif

10.30am-7pm. 4-hectare trail with riddles for young and old. Games and bouncy castle. Discovery of many species of animals. No reservation required. 3? à 8?

L’événement Jeu d’énigmes coopératif Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère