Jeu d’enquête – Les Patrouilleurs du Pat’, Médiathèque Grain d’Arts, Carcassonne

Informations pratiques

Jeu d’enquête – Les Patrouilleurs du Pat’ Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque Grain d’Arts Aude

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Jeu d’enquête (du CM1 à la sixième) : sensibilisation à la consevation patrimoniale par un jeu de cartes et de plateau, permmettant de découvrir les altérations et les menaces qui pèsent sur les documents ainsi que les bonnes pratiques en restauration préventive et curative.

A partir de 8 ans

Médiathèque Grain d’Arts Avenue Jules Verne, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468103555 https://www.carcassonne-agglo.fr/mon-quotidien/pour-toute-la-famille/les-mediatheques/ [{« type »: « phone », « value »: « 0468103550 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468108638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr »}] Grain d’Arts propose pour tous les publics (adulte et jeunesse) des collections en rapport avec les disciplines enseignées à la Fabrique des arts : musique, danse, théâtre, arts plastiques et visuels. Vous y trouverez également une offre jeunesse généraliste pour les 0-14 ans : BD, mangas, documentaires, romans, DVD, livres audio.

L’accès et la consultation sur place sont libres et gratuits. L’inscription, également gratuite, est nécessaire pour emprunter des documents.

Jeu d’enquête (du CM1 à la sixième) : sensibilisation à la consevation patrimoniale par un jeu de cartes et de plateau, permmettant de découvrir les altérations et les menaces qui pèsent sur les que …

©Illustration : Jean Leblanc