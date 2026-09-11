Jeu d’enquête «Mystères à la Banque » au Quartier Libre, quartier libre, Tourcoing

Informations pratiques

Jeu d’enquête «Mystères à la Banque » au Quartier Libre Samedi 19 septembre, 10h00 quartier libre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jeu d’enquête « Mystères à la Banque »

Par l’association Sinode Baba

Partez à la découverte de l’histoire du bâtiment de Quartier Libre ! Les secrets de l’ancienne banque refont surface dans ce jeu d’enquête où vous êtes le détective. Élucidez les différentes énigmes du lieu et révélez les mystères qu’il abrite. Une revisite ludique du patrimoine tourquennois !

Samedi à 10h, à 11h30, à 14h, à 15h30, à 17h

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

quartier libre 31 Grand Place 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]

Jeu d’enquête « Mystères à la Banque »

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