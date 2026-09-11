Jeu d’enquête «Mystères à la Banque » au Quartier Libre, quartier libre, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · quartier libre · Tourcoing
Informations pratiques
Jeu d’enquête «Mystères à la Banque » au Quartier Libre Samedi 19 septembre, 10h00 quartier libre Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Jeu d’enquête « Mystères à la Banque »
Par l’association Sinode Baba
Partez à la découverte de l’histoire du bâtiment de Quartier Libre ! Les secrets de l’ancienne banque refont surface dans ce jeu d’enquête où vous êtes le détective. Élucidez les différentes énigmes du lieu et révélez les mystères qu’il abrite. Une revisite ludique du patrimoine tourquennois !
Samedi à 10h, à 11h30, à 14h, à 15h30, à 17h
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
quartier libre 31 Grand Place 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
Jeu d’enquête « Mystères à la Banque »
© DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026
- La grande braderie des médiathèques, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 13 septembre 2026