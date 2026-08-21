Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement, L’Escale 3, rue Eugène Thomas, Nantes
lundi 12 octobre 2026 · L'Escale 3, rue Eugène Thomas · Nantes
Informations pratiques
Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement Lundi 12 octobre, 14h00, 15h30 L’Escale 3, rue Eugène Thomas Loire-Atlantique
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T14:00:00+02:00 – 2026-10-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-12T15:30:00+02:00 – 2026-10-12T16:30:00+02:00
Menez l’enquête chez Monique et Denis !
Retracez le parcours de Monique avant sa chute et résolvez des énigmes pour repérer les risques présents dans son logement et ceux qui pourraient impacter sa santé.
Une activité ludique pour mieux comprendre les causes des chutes et découvrir des conseils simples pour les prévenir
1er créneau : 14h à 15h
2nd créneau : 15h30 à 16h30
L’Escale 3, rue Eugène Thomas 3, rue Eugène Thomas 44300 NANTES Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 76 64 84 »}, {« type »: « email », « value »: « philippe.caron@mairie-nantes.fr »}]
Résoudre les énigmes pour identifier les facteurs de risque qui ont menés à la chute de Denise
© Loïc Gatteau
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