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Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement, L’Escale 3, rue Eugène Thomas, Nantes

lundi 12 octobre 2026 · L'Escale 3, rue Eugène Thomas · Nantes

Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement, L’Escale 3, rue Eugène Thomas, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Lieu
L'Escale 3, rue Eugène Thomas
Adresse
3, rue Eugène Thomas 44300 NANTES
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription

Jeu d’enquête sur l’adaptation du logement Lundi 12 octobre, 14h00, 15h30 L’Escale 3, rue Eugène Thomas Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T14:00:00+02:00 – 2026-10-12T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-12T15:30:00+02:00 – 2026-10-12T16:30:00+02:00

Menez l’enquête chez Monique et Denis !

Retracez le parcours de Monique avant sa chute et résolvez des énigmes pour repérer les risques présents dans son logement et ceux qui pourraient impacter sa santé.

Une activité ludique pour mieux comprendre les causes des chutes et découvrir des conseils simples pour les prévenir

1er créneau : 14h à 15h
2nd créneau : 15h30 à 16h30

L’Escale 3, rue Eugène Thomas 3, rue Eugène Thomas 44300 NANTES Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 76 64 84 »}, {« type »: « email », « value »: « philippe.caron@mairie-nantes.fr »}]
Résoudre les énigmes pour identifier les facteurs de risque qui ont menés à la chute de Denise

© Loïc Gatteau

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