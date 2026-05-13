Jeu d’évasion | Sortez-vous à temps des mutants !, Muséum Requien, Avignon

Jeu d’évasion | Sortez-vous à temps des mutants ! Samedi 23 mai, 19h30 Muséum Requien Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Pour les 14-17 ans : de 19h30 à 20h30

Participez à un jeu d’évasion scientifique inédit dédié aux bizarreries de la zoologie !

Vous observez de près des spécimens présentant des malformations, dont les détails anatomiques – lézard à queue fourchue, chevreuil aux bois multiples, anomalies de coloration, etc – deviennent les clés de vos énigmes.

En examinant minutieusement ces organismes, vous explorez leurs origines : mutations génétiques, perturbations du développement ou facteurs environnementaux.

Votre capacité d’observation et votre logique vous guideront à travers des indices inspirés de la génétique et de l’embryologie dans le temps imparti !

Muséum Requien 67 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605120 https://www.museum-requien.org [{« type »: « email », « value »: « reservation.requien@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.13.60.51.20 »}] Herbiers de Requien, de Loiseleur Deslongchamps et de Jean Henri Fabre. Séries d’ammonites du Crétacé moyen de Bulo. Carabes de Pélissier. Ours bruns fossiles provenant du Mont Ventoux. Le musée Requien propose deux expositions permanentes, intitulées “Plongée dans le temps” et “Faune vauclusienne”, qui retracent les grandes étapes de la vie dans le département de vaucluse. Avec “Plongée dans le temps”, cristal de gypse et requin blanc géant, étoiles de mer, poissons imprimés dans la pierre, témoignent de l’évolution des paléomilieux et de la biodiversité avant l’influence de l’homme sur son environnement. “Faune vauclusienne” offre un aperçu de la richesse animale des deux habitats majeurs régionaux, les rochers et le bord des rivières, et permet de découvrir les derniers grands prédateurs du XIXe siècle, l’ours et le loup. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Pour les 14-17 ans : de 19h30 à 20h30

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