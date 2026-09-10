Jeu : Enquête aux Archives – Le destin de Berthe, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes

Informations pratiques

Jeu : Enquête aux Archives – Le destin de Berthe 18 et 19 septembre Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation. Limité à 4 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Une boîte d’archives presque vide révèle le dossier incomplet d’une jeune femme… Saurez-vous retrouver les cinq documents manquants ?

En équipe, suivez les traces laissées dans le bâtiment, décryptez les indices, interrogez les sources et reconstituez son parcours. Une enquête ludique pour découvrir les coulisses des Archives et le destin singulier de Berthe.

Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 Rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 56 76 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.ha-py.fr/ »}] Notre service a pour missions de contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer au public et de valoriser les archives constituées dans le département. Un parking réservé aux usagers de la salle de lecture est accessible en passant sous le porche entre les n° 4 et 6 de la rue Eugène Ténot.

Une boîte d’archives presque vide révèle le dossier incomplet d’une jeune femme… Saurez-vous retrouver les cinq documents manquants ? En équipe, suivez les traces laissées dans le bâtiment, décryptez…

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