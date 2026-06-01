Jeu : escape game du prieuré, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière

Jeu : escape game du prieuré Samedi 19 septembre, 14h30 Écomusée du Perche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En famille ou entre amis, petits explorateurs et grands aventuriers sont invités à relever un défi palpitant ! Les plans de l’église ont mystérieusement disparu… Saurez-vous les retrouver ?

À travers un parcours plein de surprises, les participants devront résoudre des énigmes, chercher des indices cachés et relever des défis amusants. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour avancer et percer le mystère !

Une aventure ludique et captivante qui transforme la découverte du patrimoine en véritable jeu de piste, où apprendre rime avec s’amuser.

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière, France Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 0233734806 https://www.ecomuseeduperche.fr Fondé au XIe siècle, le prieuré fut donné à l’abbaye de Saint-Denis en France vers 1070. Certains détails de la modénature et des sculptures font penser qu’ils ont été exécutés par des artistes venus d’Ile-de-France. Du XIIIe siècle datent l’église, et le rez-de-chaussée des bâtiments conventuels (chapelle de l’abbé, sacristie, salle capitulaire, salle voûtée. Une tourelle avec portes et fenêtres sculptées dessert les étages et le grenier. La partie supérieure de l’escalier à vis se termine par une voûte gothique octopartite. L’étage a été refait au XVIIIe siècle et comprend une pièce à boiserie. Après la guerre de Cent ans, reconstruction du logis du prieur. Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière. (carte michelin 60, pli 5)

En famille ou entre amis, petits explorateurs et grands aventuriers sont invités à relever un défi palpitant ! Les plans de l’église ont mystérieusement disparu… Saurez-vous les retrouver ?

© Écomusée du Perche