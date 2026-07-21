Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2) Mont-Saint-Aignan
dimanche 11 avril 2027 · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Mont-Saint-Aignan
Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2)
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 10:30:00
fin : 2027-04-11 11:00:00
Date(s) :
2027-04-11
C’est le premier jour d’école de Basile, un enfant “dys” à l’imaginaire débordant. En huit saynètes pleines de tendresse et d’humour, marionnettes et théâtre d’objets transforment son quotidien en aventure. Sa tasse devient longue-vue, la cravate de son père une épée ! Entre réalité et rêverie, Jeu explore avec poésie les troubles cognitifs et montre comment l’imagination peut devenir une force pour grandir, apprendre et trouver sa place.
Moment musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen
La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.
Spectacle jeune public dès 3 ans
Durée 25 minutes .
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr
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English : Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2)
L’événement Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2) Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité
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