Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2)

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 10:30:00

fin : 2027-04-11 11:00:00

Date(s) :

2027-04-11

C’est le premier jour d’école de Basile, un enfant “dys” à l’imaginaire débordant. En huit saynètes pleines de tendresse et d’humour, marionnettes et théâtre d’objets transforment son quotidien en aventure. Sa tasse devient longue-vue, la cravate de son père une épée ! Entre réalité et rêverie, Jeu explore avec poésie les troubles cognitifs et montre comment l’imagination peut devenir une force pour grandir, apprendre et trouver sa place.

Moment musical à l’issue du spectacle par le Conservatoire de Rouen

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 3 ans

Durée 25 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2)

L’événement Jeu Marionnettes par la compagnie A kan la Dériv’ (Festival Loupiote #2) Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité