Jeu : Mission Isolation, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain
mercredi 14 octobre 2026 · Longère de la Bégraisière · Saint-Herblain
Informations pratiques
Jeu : Mission Isolation Mercredi 14 octobre, 18h00 Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T20:00:00+02:00
Vous souhaitez choisir les matériaux isolants les plus adaptés à votre habitation, respecter un budget de travaux tout en optimisant les performances énergétiques ? Participez à notre soirée jeu de société “Mission isolation” et informez-vous de manière ludique dans un cadre convivial !
Une soirée animée par l’équipe France Renov’
Longère de la Bégraisière Rue François Rabelais, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}] [{« link »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}]
Participez à notre soirée jeu “Mission isolation” pour vous informer de manière ludique sur votre projet de rénovation de votre logement. maisondelhabitant
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