Jeu : par les chemins du village, Église de Sère, Esquièze-Sère

Informations pratiques

Jeu : par les chemins du village Samedi 19 septembre, 10h00 Église de Sère Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

De 10h à 12h, participez à une visite-enquête de l’église Saint-Jean-Baptiste à Sère (65120). Rendez-vous sur place.

De 14h à 16h, découvrez des visites autour des savoir-faire artisanaux, consacrées au miel et au lainage.

De 15h à 19h, profitez de l’exposition présentée au Hang-Art, lieu dédié à l’art contemporain.

De 16h30 à 18h30, plusieurs églises seront exceptionnellement ouvertes à la visite.

De 16h30 à 19h, participez à l’animation ludique « Le grand voyage de Sonnaille la brebis ».

Consultez l’affiche pour connaître l’ensemble des modalités.

Église de Sère 3 Cami Dera Lane, 65120 Esquièze-Sère, France Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie Entièrement construite au XIIe siècle, l’église n’a subi aucune restauration ni modification, hormis une fenêtre du choeur percée au XVIIIe siècle. L’édifice est à trois nefs voûtées en berceau plein cintre et séparées par des doubleaux à deux rouleaux, terminées par trois absides circulaires. L’oeil de boeuf qui éclaire la nef est orné d’un rang de billettes entre tores cannelés. La première travée est précédée d’une large arcade supportant le clocher dont l’accès se fait par un étroit escalier latéral débouchant entre les deux murs supportant les cloches. En avant de la façade se trouve un porche également du XIIe siècle, rare exemple aussi complet. Le porche protège un portail roman à cinq rouleaux dont un garni de colonnes à chapiteaux historiés. Le tympan est orné d’un grand chrisme accompagné de l’alpha et de l’oméga ainsi que de deux colombes et de deux cercles plus petits où l’on voit l’Agneau pascal portant la croix et le Pélican portant également la croix, symbole très rare du Christ donnant son sang pour nourrir spirituellement les fidèles.

Visite-enquête église St Jean-Baptiste à Sère (65120) de 10h à 12h. RDV sur place.

©mairie Esquièze-Sère et aucun ayant-droit