[Jeu] Questions pour un champion Rendez-vous Dieppe Ville d’art et d’histoire Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Rendez-vous Dieppe Ville d’art et d’histoire · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Jeu] Questions pour un champion
Rendez-vous Dieppe Ville d’art et d’histoire / place Louis-Vitet Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Testez vos connaissances sur Dieppe et son patrimoine !
Participez à un jeu convivial décliné en trois manches autour de l’histoire, du patrimoine et des personnalités de Dieppe. Une manière ludique de redécouvrir la ville, seul, entre amis ou en famille.
Durée 1h30
Ouvert à toutes et tous.
Gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous Dieppe Ville d’art et d’histoire / place Louis-Vitet Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Jeu] Questions pour un champion
L’événement [Jeu] Questions pour un champion Dieppe a été mis à jour le 2026-08-18 par Seine-Maritime Attractivité
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