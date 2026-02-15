Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder La Distylerie Luçon
Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder La Distylerie Luçon mardi 21 avril 2026.
Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 16:00:00
fin : 2026-04-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Un jeu pour petits et grands dans un univers déjanté !
Plongez dans l’univers décalé des Lapins Crétins et découvrez les bases de la programmation tout en vous amusant ! Les Lapins Crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont tout saccagé. Grâce aux lignes de code, donnez vos instructions et reprenez le contrôle de la situation !
Tout public, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A game for young and old in a crazy universe!
L’événement Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud