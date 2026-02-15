Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder La Distylerie Luçon

Jeu vidéo, The Lapins crétins Apprends à coder

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-04-21 18:00:00

2026-04-21

Un jeu pour petits et grands dans un univers déjanté !

Plongez dans l’univers décalé des Lapins Crétins et découvrez les bases de la programmation tout en vous amusant ! Les Lapins Crétins ont envahi un vaisseau spatial et ont tout saccagé. Grâce aux lignes de code, donnez vos instructions et reprenez le contrôle de la situation !

Tout public, à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A game for young and old in a crazy universe!

