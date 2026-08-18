Jeudi Ciné de décembre Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Jeudi Ciné de décembre

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 19:00:00

fin : 2026-12-03 20:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Un rdv ciné mensuel programmé et animé par vous !

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

A monthly movie night planned and hosted by you!

L’événement Jeudi Ciné de décembre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme