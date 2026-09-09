Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Jeudi ciné
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10 20:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Un rdv ciné mensuel programmé et animé par vous !
Ce mois-ci un film à découvrir Entre comédie déjantée et drame désespéré
suivi d’un temps d’échanges autour de pop-corns.
.
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
A monthly movie night planned and hosted by you!
This month, a film to discover: “Somewhere between a wacky comedy and a desperate drama,”
followed by a discussion over popcorn.
L’événement Jeudi ciné Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme
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