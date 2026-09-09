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AGENDA · Romans-sur-Isère

Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere
Adresse
20 rue de la Republique
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Jeudi ciné

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :
2026-09-10

Un rdv ciné mensuel programmé et animé par vous !

Ce mois-ci un film à découvrir Entre comédie déjantée et drame désespéré
suivi d’un temps d’échanges autour de pop-corns.
  .

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70  mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

A monthly movie night planned and hosted by you!

This month, a film to discover: “Somewhere between a wacky comedy and a desperate drama,”
followed by a discussion over popcorn.

L’événement Jeudi ciné Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-18 par Valence Romans Tourisme

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