Jeudi de la Guinguette, Le Cratère à la Prairie, Alès

Jeudi de la Guinguette Mercredi 18 mars, 18h00 Le Cratère à la Prairie Gard

Ressourcez-vous ! Centre de ressources mobile.

Confortablement installés dans une chaise longue, bercés par le doux murmure du vent, faites le plein de nature en vous immergeant dans les lectures et jeux du centre de Ressources du CPIE du Gard.

Les garrigues dévoilent leurs secrets …, Musée itinérant

La Natur’mobile, le musée itinérant du programme Life terra Musiva, vient à votre rencontre et vous propose de découvrir la biodiversité de votre territoire. Une expérience immersive avec des supports interactifs pour tout savoir sur les garrigues gardoises !

Avec le CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, réseau d’éducation à l’environnement du Gard.

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie

