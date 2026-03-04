Jeudi de la Guinguette, Théatre éphémère, Alès

Jeudi de la Guinguette Jeudi 2 avril, 18h00 Théatre éphémère Gard

Début : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T20:30:00+02:00

Ressourcez-vous ! Centre de ressources mobile.

Confortablement installés dans une chaise longue, bercés par le doux murmure du vent, faites le plein de nature en vous immergeant dans les lectures et jeux du centre de Ressources du CPIE du Gard.

Les garrigues dévoilent leurs secrets …, Musée itinérant

La Natur’mobile, le musée itinérant du programme Life terra Musiva, vient à votre rencontre et vous propose de découvrir la biodiversité de votre territoire. Une expérience immersive avec des supports interactifs pour tout savoir sur les garrigues gardoises !

En partenariat avec le cratère dans le cadre des jeudis de la guinguette.

Théatre éphémère 310 quai de la brigade du Languedoc Alès 30100 Gard Occitanie

animation jeux avec le CPIE du Gard et la Nat’Mobile du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon

Le cratère