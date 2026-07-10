Jeudi des Fabriques – Cie Les Hostilités : (J’ai vu) L’eau vive Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

A la campagne, deux jeunes hommes, Celui qui est resté et Celui qui revient, traînent près d’une fontaine laissée à l’abandon, car il faut bien traîner quelque part et que c’est là que personne ne vient plus rien chercher. Ils rencontrent Celle qui a toujours été là, qui hante les lieux. A la merci de visions étranges, ils se lancent dans une quête d’eau démentielle, sur fond de conflit écologique. Rosalyn Jones s’inspire des légendes et des mythes indo-européens liés à l’eau pour construire un conte aux accents contemporains. En y insérant des éléments documentaires, archives, images ou témoignages glanés au gré des inondations rennaises et de ses pèlerinages aux fontaines bretonnes, l’autrice s’amuse du décalage entre réel et fiction pour questionner nos peurs écologiques actuelles.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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