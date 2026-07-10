Jeudi des Fabriques – Cie Lumière d’août : Rechanter Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Au cœur de Rechanter, il y a une cassette audio sur laquelle est enregistrée la bande son d’une comédie musicale à laquelle j’ai participé en classe de CM1. Mais sur cet enregistrement de chœurs d’enfants, on ne m’entend pas chanter puisque lors des répétitions en classe, la maîtresse m’avait demandé de ne pas le faire. Sur cette cassette retrouvée, on m’entend donc ne pas chanter.Affecté par un bégaiement occasionnel qui enraye mon élocution, je cherche à raconter comment cette expérience de l’enfance a construit le poète performeur que je suis devenu des années plus tard.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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