Jeudi des Fabriques : CJ Beth Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

Un timbre grave et habité, posé sur des productions soul-électro aux couleurs intenses : CJ Beth captive instantanément, entre fragilité assumée et puissance tranquille. Accompagnée de sa batteuse Gabi, l’autrice-compositrice-interprète angevine construit un univers intime et bouillonnant, écrit en anglais. Son EP I Thought I Was Strange (2025) en est le cœur – introspectif, sincère, personnel – prolongé par son nouveau single Woman, qui confirme une signature déjà bien trempée. Sélectionnée aux iNOUïS du Printemps de Bourges 2026, CJ Beth se produira à l’Olympia le 08 avril en première partie d’Imany.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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