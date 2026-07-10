Jeudi des Fabriques – Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap
Dans le huis clos d’une salle d’attente de gynécologie à Bujumbura, au Burundi, deux femmes se rencontrent : F, française, et B, burundaise. Ce sont deux femmes stoïques, perturbées et distantes. Au bout d’un moment la parole s’impose : Que vont-elles se dire ? Que font-elles dans cette salle ? Et comment est-ce que leurs identités vont s’articuler ? Encore plus étrange, pourquoi n’arrivent-elles plus à se taire ? La gêne entre les deux femmes questionne la notion du choix et de sa légitimité, notamment à travers les dires des entourages et ceux des institutions sociales, politiques et médicales, pourquoi pas spirituelles.
Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr
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