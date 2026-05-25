Jeudi des Fabriques : Halima Joy Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public – Age maximum : 99

Halima Joy est une artiste franco-marocaine qui développe une pop électro bilingue, en français et en arabe, où chaque création agit comme une capsule de vie. Son univers, nourri par le voyage et la quête de soi, relie cultures, territoires et émotions dans une approche à la fois intime et universelle.Entre Paris, Nantes, New York et Tanger, elle compose et produit depuis un home studio nomade les morceaux de son premier EP JE.U. Une immersion à New York en 2022 marque un tournant dans son parcours : elle y approfondit la production musicale et affine son identité artistique aux côtés d’Arun Pandian, guitariste de Lauryn Hill. Sa musique puise dans ses racines franco-marocaines et explore des thèmes liés à l’émancipation, à la liberté et à l’affirmation de soi.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr



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