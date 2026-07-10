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Jeudi des Fabriques – Le Labo Théâtre : Les héros n’embrassent pas les garçons Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

jeudi 3 septembre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes

Jeudi des Fabriques – Le Labo Théâtre : Les héros n’embrassent pas les garçons Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Fabrique Chantenay-Bellevue (La)
Adresse
30 Boulevard de la Liberté
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-03 19:00 – 20:00
Gratuit : oui gratuit Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99 

« Les Héros n’embrassent pas les Garçons » raconte l’histoire d’Ulysse.Depuis toujours, on lui répète qu’il doit devenir un Héros, comme dans les histoires : fort, courageux, insensible, romantique …Il tente de se construire dans cette image, sans vraiment comprendre, sans se sentir à sa place.Il se retrouve alors soldat dans une guerre nouvelle qui ne fera que renforcer la perte de tous ses repères. L’annonce de sa paternité, la rencontre avec Karl (ce garçon qui le trouble tant), la mort de ses camarades… Tout l’entraîne dans une odyssée aux allures mythologiques. Comme par accident, il est célébré pour ses actes. Et cette reconnaissance, insupportable, ne fait que confirmer ce qu’il sent au fond de lui : il n’est qu’un raté déguisé en héros.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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