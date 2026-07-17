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AGENDA · Flers

Jeudi détente Voyage sonore Flers

jeudi 13 août 2026 · Flers

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parc du château de Flers
Ville
61100 Flers
Département
Orne
Tarif

Flers

Jeudi détente Voyage sonore

Parc du château de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Avec Ségolène Duhamel, cyclo-musicienne, ComLow

Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Agglo   .

Parc du château de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75  accueil@flerstourisme.fr

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English : Jeudi détente Voyage sonore

L’événement Jeudi détente Voyage sonore Flers a été mis à jour le 2026-07-17 par Flers agglo

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