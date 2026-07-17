AGENDA · Flers
Jeudi détente Voyage sonore Flers
jeudi 13 août 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Jeudi détente Voyage sonore
Parc du château de Flers Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Avec Ségolène Duhamel, cyclo-musicienne, ComLow
Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Agglo .
Parc du château de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Jeudi détente Voyage sonore
L’événement Jeudi détente Voyage sonore Flers a été mis à jour le 2026-07-17 par Flers agglo
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