Informations pratiques

Flers

Jeudi détente Voyage sonore

Parc du château de Flers Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Avec Ségolène Duhamel, cyclo-musicienne, ComLow

Animation proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Agglo .

Parc du château de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Jeudi détente Voyage sonore

L’événement Jeudi détente Voyage sonore Flers a été mis à jour le 2026-07-17 par Flers agglo