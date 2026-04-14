Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc Dimanche 26 juillet, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne

Gratuit. Libre accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T14:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Des palmes, des crampons, des pinces, une passoire… Quels sont tous ces outils qu’utilisent les oiseaux du parc, et pourquoi ? Pour le savoir, mettez-vous dans la peau de l’un d’eux !

dans le parc du château de Flers parc du château Flers Flers 61100 Orne Normandie

Des palmes, des crampons, des pinces, une passoire… Quels sont tous ces outils qu’utilisent les oiseaux du parc, et pourquoi ? Pour le savoir, mettez-vous dans la peau de l’un d’eux ! parc Flers