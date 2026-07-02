Présentation de l’artiste Nathalie Maufroy En partenariat avec l’esTRAde, lieu culturel contemporain, Médiathèque de Flers, Flers

Informations pratiques

Présentation de l’artiste Nathalie Maufroy

En partenariat avec l’esTRAde, lieu culturel contemporain Mardi 7 juillet, 10h00 Médiathèque de Flers Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Médiathèque de Flers 9 rue du Collège flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

L’artiste parlera de sa démarche artistique, de son projet dans le cadre de sa résidence : installation vidéo, art urbain, réalité augmentée et dispositifs immersifs. Projet interactif avec le public.