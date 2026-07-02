Présentation de l’artiste Nathalie Maufroy En partenariat avec l’esTRAde, lieu culturel contemporain, Médiathèque de Flers, Flers
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque de Flers · Flers
Informations pratiques
Présentation de l’artiste Nathalie Maufroy
En partenariat avec l’esTRAde, lieu culturel contemporain Mardi 7 juillet, 10h00 Médiathèque de Flers Orne
Gratuit, sur inscription de préférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Médiathèque de Flers 9 rue du Collège flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
L’artiste parlera de sa démarche artistique, de son projet dans le cadre de sa résidence : installation vidéo, art urbain, réalité augmentée et dispositifs immersifs. Projet interactif avec le public.
À voir aussi à Flers (Orne)
- Qu’est ce qu’il fabrique ? autre chose Flers 2 juillet 2026
- Les Rendez-vous de l’été 2026 Flers 3 juillet 2026
- Concert Tribute to Balavoine et ABBA Flers 3 juillet 2026
- Fête de quartier Rue Henry-Goussin Flers 4 juillet 2026
- Les Rendez-vous de l’été- Spectacle The Récital de la Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets Flers 5 juillet 2026