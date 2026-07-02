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AGENDA · Flers

Présentation de l’artiste Nathalie Maufroy En partenariat avec l’esTRAde, lieu culturel contemporain, Médiathèque de Flers, Flers

mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque de Flers · Flers

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Lieu
Médiathèque de Flers
Adresse
9 rue du Collège flers
Ville
61100 Flers
Département
Orne
Tarif
Gratuit, sur inscription de préférence

Présentation de l’artiste Nathalie Maufroy
En partenariat avec l’esTRAde, lieu culturel contemporain Mardi 7 juillet, 10h00 Médiathèque de Flers Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T10:00:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Médiathèque de Flers 9 rue du Collège flers Flers 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
L’artiste parlera de sa démarche artistique, de son projet dans le cadre de sa résidence : installation vidéo, art urbain, réalité augmentée et dispositifs immersifs. Projet interactif avec le public.

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