Before Eskape Eskape Festival x Garden Club Flers
Before Eskape Eskape Festival x Garden Club Flers dimanche 12 juillet 2026.
Flers
Before Eskape Eskape Festival x Garden Club
3 rue de la chaussée Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 23:30:00
fin : 2026-07-12 06:00:00
Date(s) :
2026-07-11
BEFORE ESKAPE FESTIVAL x GARDEN CLUB
Le Garden Club passe en mode festival ! On s’associe au monumental Eskape Festival pour une soirée Before officielle qui va faire trembler les murs.
Au programme du très gros son et 2 Pass 3 jours à gagner pour le festival !
—————— Détails de la soirée ——————
Le Garden Club est fier de s’associer à l’édition @Eskape Festival (sur Instagram @eskape_festival)
Pour fêter ça, on ne fait pas les choses à moitié. Nous avons le plaisir d’accueillir 5 artistes pour une programmation 100% Techno qui s’annonce mémorable
L’étrange M. Redan
Maïs
D-Code
Toitoine
Benoit Sickwest
Comment repartir avec vos pass 3 jours ?
Un grand tirage au sort sera effectué directement pendant la soirée parmi toutes les personnes présentes.
Avis à tous les amateurs de musiques électroniques de la région préparez-vous à une immersion totale avant le festival. Réservez vos tables, chauffez vos jambes et venez vibrer avec nous ce samedi ! .
3 rue de la chaussée Flers 61100 Orne Normandie +33 6 82 99 51 90 contact@gardenclub-flers.fr
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English : Before Eskape Eskape Festival x Garden Club
L’événement Before Eskape Eskape Festival x Garden Club Flers a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo
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