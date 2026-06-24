Flers

Before Eskape Eskape Festival x Garden Club

3 rue de la chaussée Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 23:30:00

fin : 2026-07-12 06:00:00

Date(s) :

2026-07-11

BEFORE ESKAPE FESTIVAL x GARDEN CLUB

Le Garden Club passe en mode festival ! On s’associe au monumental Eskape Festival pour une soirée Before officielle qui va faire trembler les murs.

Au programme du très gros son et 2 Pass 3 jours à gagner pour le festival !

—————— Détails de la soirée ——————

Le Garden Club est fier de s’associer à l’édition @Eskape Festival (sur Instagram @eskape_festival)

Pour fêter ça, on ne fait pas les choses à moitié. Nous avons le plaisir d’accueillir 5 artistes pour une programmation 100% Techno qui s’annonce mémorable

L’étrange M. Redan

Maïs

D-Code

Toitoine

Benoit Sickwest

Comment repartir avec vos pass 3 jours ?

Un grand tirage au sort sera effectué directement pendant la soirée parmi toutes les personnes présentes.

Avis à tous les amateurs de musiques électroniques de la région préparez-vous à une immersion totale avant le festival. Réservez vos tables, chauffez vos jambes et venez vibrer avec nous ce samedi ! .

3 rue de la chaussée Flers 61100 Orne Normandie +33 6 82 99 51 90 contact@gardenclub-flers.fr

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English : Before Eskape Eskape Festival x Garden Club

L’événement Before Eskape Eskape Festival x Garden Club Flers a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo