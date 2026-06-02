Flers

Les Rendez-vous de l’été- Spectacle The Récital de la Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

parc du château Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:30:00

fin : 2026-07-05 16:25:00

Date(s) :

2026-07-05

L’artiste lyrique internationale Barbara Hopkins est de retour pour une date exceptionnelle, accompagnée de son pianiste Maestro Patrick.

Interprètes passionnés, ils bousculent les conventions et s’affranchissent des codes à l’insu de leur plein gré complice dans la bonne humeur, cet improbable duo frôle sans cesse la catastrophe mais jamais ne renonce… The Récital must go on ! .

parc du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Les Rendez-vous de l’été- Spectacle The Récital de la Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

L’événement Les Rendez-vous de l’été- Spectacle The Récital de la Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets Flers a été mis à jour le 2026-06-02 par Flers agglo